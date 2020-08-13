Совсем недавно Анастасия Стецевят примирилась с Никитой Баршевым. Их примирение не привело к какому-либо положительному результату, парня по-прежнему никто не уважает и не ценит в коллективе на Сейшелах. В островном эфире 11 августа 2020 года выяснилось, что лицемером Барышева считает не только Никита Мойсеев, но также и Яна Захарова с Алиной Галимовой.



Сам Никита Барышев совершенно не хочет воспринимать критику в свой адрес, а также то, что ребята на проекте считают его трусом. Сейчас ему приходится в одиночку отстаивать своё достоинство и противостоять нападкам коллектива. Раньше ему помогала Белая и Семеренко, но после их бегства никто больше не хочет его поддерживать.



Многие зрители думают, что нападки островитян происходят только от того, что им нужно куда-то вымещать свою агрессию по той причине, что они никак не могут вернуться домой из-за закрытых границ. Возможно, что накопившееся раздражение ребята стараются выместить на самом слабом участнике на данный момент.