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Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявила, что сегодня в России сложилась «непростая» ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Она отметила, что выйти из нее до наступления майских праздников точно не получится.

Голикова подчеркнула, что датой окончания «карантинных каникул» не зря было выбрано именно 30 апреля.

По ее словам, экспертам необходимо было отследить распространение инфекции в 2 цикла по 14 дней. Ситуация на данный момент в России — «непростая», уверяет вице-премьер.

«Мы сталкиваемся с невидимым врагом, которого очень сложно победить», — заявила она.

При этом полностью выйти из сложной ситуации до наступления майских праздников, по словам Голиковой, не удастся, хотя принимаются все возможные меры.

Вице-премьер добавила, что срок преодоления трудностей зависит от каждого россиянина. Она не исключила, что если до лета будут выполняться все требования властей, то уже в июне все «будут жать друг другу руки».

Чтобы сберечь себя и здоровье своих близких, необходимо оставаться дома, несмотря на хорошую погоду за окном, резюмировала Голикова.

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