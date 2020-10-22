В ходе аукциона 21 октября Минфин снова разместил значительный объем ОФЗ в сумме почти на 350 млрд рублей. Всего в этом квартале ведомство планирует привлечь 2 трлн рублей через долговые бумаги. Рост долговой нагрузки не станет критичным для российской экономики, но в будущем из-за этого у бизнеса могут начаться проблемы, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

На этой неделе Минфин провел третий из 12 запланированных на последний квартал года аукционов по размещению ОФЗ. В результате министерству удалось продать облигации почти на 350 млрд рублей. Из них около 310 млрд пришлось на 8-летние долговые бумаги с переменным купоном, чуть больше 30 млрд рублей — на фиксированные 5-летние ОФЗ и еще почти 8 млрд — на 10-летние инфляционные бумаги.

Тем самым Минфин выполнил квартальный план заимствований наполовину — суммарно за последние три месяца этого года ведомство собирается взять в долг у инвесторов 2 трлн рублей. Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики считают, что ведомство справится с этой задачей.

«Политика Минфина в размещении ОФЗ направлена в первую очередь на покрытие дефицита российского бюджета. Ведомство намерено в этом году привлечь средства в размере более 5 трлн рублей на эти цели, больше половины этих средств уже привлечено, а темпы роста продажи ОФЗ в четвертом квартале говорят о том, что план Минфин выполнит»,

— сказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

При этом получается, что новые государственные расходы, которые нужно направить на восстановление экономики, будут сделаны без привлечения средств из Фонда национального благосостояния.

Большинство экспертов считают, что стремительное наращивание госдолга в нынешней ситуации мера оправданная, тем более на данный момент он находится на одном из самых низких уровней в мире. Например, уровень госдолга США составляет 107%, Японии — 237%, Германии — 59%, Великобритании — 80%.

В России самый высокий уровень заимствований был в 1999 году, после дефолта — госдолг составлял 92% ВВП. Три года назад он был на уровне 17%, а к 2020 году снизился до 12%. Теперь же Минфин намерен нарастить госдолг до уровня в 21%, но случится это только в следующем году.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что

даже если в перспективе ведомство нарастит госдолг до трети от уровня ВВП, это все равно не несет угрозы финансовой стабильности России. По словам эксперта, сложности с его обслуживанием могли бы возникнуть, если бы страна брала деньги в иностранной валюте, но так как нынешние размещения ОФЗ по сути складываются во внутренний долг, существенных рисков по нему нет.

С этим мнением в целом согласился и начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Он считает, что в сложившейся экономической ситуации другого выхода у российского правительства просто нет.

«Страна, как и все другие государства, столкнулась с ситуацией, когда необходимо наращивать госрасходы, главным образом социально-экономические, — сказал эксперт «Газете.Ru». — В таких условиях рост госдолга не должен вообще рассматриваться в качестве негативного фактора. Другой правильный вариант в моменте сложно придумать».

Много новых денег

Стоит отметить, что резкий рост объема внутренних займов Минфина способен принести и некоторые негативные последствия. Так, Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» отмечает, что нынешнее значительное увеличение денежной массы (за последние 12 месяцев денежный агрегат М2 вырос на 14%, а по итогам 2020-го рост может достичь 18-19%) является проинфляционным фактором.

Это значит, что

хотя новая денежная масса преимущественно абсорбируется в ОФЗ, появляется дополнительный фактор общего роста цен в стране: этот показатель уже разогнался до 3,8% в годовом выражении (по таргету ЦБ инфляция не должна превысить 4% в этом году).

Впрочем, некоторые эксперты все же считают, что рост займов на внутреннем рынке нейтрален для денежного рынка, поскольку эти же средства потом возвращаются через расходы бюджета.

Есть еще одна проблема: хотя в теории рост займов позволит правительству страны потратить дополнительные средства на поддержку населения и бизнеса, последний от такого решения, скорее всего, пострадает.

Дело в том, что увеличение объема продаж ценных бумаг на внутреннем долговом рынке приводит к тому, что

компании, которые так же заинтересованы в размещении своих долговых облигаций, не могут конкурировать с государством. И поскольку деньги инвесторов уходят в более надежные и менее рисковые ОФЗ, бизнесу остается только обращаться за более дорогими заемными средствами, в том числе брать кредиты в банках.

А учитывая, что российским предприятиям придется тратить больше средств на обслуживание долгов, у них останется меньше денег, которые они могли бы инвестировать в собственные основные фонды или, например, направить на повышение зарплат своих сотрудников или наем дополнительной рабочей силы.