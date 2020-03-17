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Минкультуры РФ распорядилось приостановить допуск посетителей во все федеральные учреждения культуры. Об этом говорится в приказе на сайте федерального ведомства от 17 марта.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность: приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность. Дополнительно руководителям находящихся в ведении Минкультуры России театров, филармоний, цирков, иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов: приостановить функционирование для посетителей», — говорится в тексте.

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