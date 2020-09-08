Актер Иван Охлобыстин высказался в соцсетях о приговоре, вынесенном его коллеге и другу Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рамблер» писал, что 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с машиной Lada, водитель которой скончался.

Сегодня Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Также суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей в пользу сына погибшего в ДТП.

Иван Охлобыстин эмоционально отреагировал в соцсетях на это решение.

«Ну, что все довольны!? 8 лет», — написал он, проиллюстрировав запись кадром из фильма «Джокер».

Напомним, что ранее Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Ефремова.