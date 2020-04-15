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Правительство предлагает создать единый реестр, в который войдут персональные данные россиян, в том числе информация о социальном положении и родственных связях. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи планирует рассмотреть на заседании 16 апреля.

Документ принят в первом чтении 17 сентября 2019 года и направлен на упрощение поиска информации о людях, ускорение процесса получения документов и рассмотрения обращений граждан. Как ранее заявила первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко, законопроект разработан Правительством во исполнение указа президента от 15 января 2016 года о дополнительных мерах по укреплению платёжной дисциплины при осуществлении расчётов с Пенсионным фондом, Фондом социального страхования и Фондом обязательного медицинского страхования.

Во исполнение этого указа в июне 2016 года были приняты изменения в закон об актах гражданского состояния, в соответствии с которыми с октября 2018 года все соответствующие записи осуществляются исключительно в форме электронного документа в едином реестре. Оператором информационной системы, построенной на принципах облачных технологий, является Федеральная налоговая служба. По словам Нестеренко, эта система оправдала ожидания, и на её основе предлагается создать Единый федеральный информационный ресурс, содержащий сведения о населении.

Это реестр обеспечит достоверность и актуальность данных, гармонизацию государственных и муниципальных информационных систем, сократит сроки оформления документов. В базу войдут как основные данные: фамилия имя отчество гражданина, пол, возраст, реквизиты документов, удостоверяющих личность, ИНН, СНИЛС, — так и дополнительные: семейное положение, информация о родственных связях и детях.

«Все данные о человеке выстроятся в одну цепочку — когда он родился, женился, развёлся, когда менял семейное положение», — сказала Татьяна Нестеренко.

В реестр также поместят сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, постоянно или временно проживающих или работающих в России.

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