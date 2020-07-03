Минстрой собирается перевести сферу ЖКХ в цифровой формат. Ответственными за реализацию задумки станут управляющие компании. Всю документацию по домовладениям оцифруют и сольют в единую электронную базу уже в ближайшие годы, а многочисленные бумажки, связанные с коммунальной сферой, канут в Лету. Законодатели говорят, новый формат сделает отрасль прозрачной и удобной, но они умалчивают — в какую сумму обойдется такая модернизация.

Эксперты рынка опасаются, что расходы УК придется оплачивать потребителям, а с учетом внедрения прогрессивных технологий киберзащиты существенное удорожание «коммуналки» неизбежно. Если же на киберзащите сэкономить, то электронная база персональных данных жильцов неизбежно окажется в руках черных риэлторов – с легко прогнозируемыми последствиями, особенно, для пожилых и одиноких владельцев квадратных метров.

Подробности грядущей тотальной цифровизации коммунальной сферы чиновники пока держат под сукном. Пока известно лишь, что планирумые в ее рамках мероприятия позволят хранить в электронном виде всю техническую документацию на многоквартирные дома. Коды доступа к оборудованию и ключи от общего имущества также предполагается сделать в электронном виде в единой системе. Сейчас некоторые управляющие компании уже работают с разными программными продуктами для этих целей, но планируемые нововведения предоставят единые технические требования для всей страны.

По словам директора «Организации народного контроля» Натальи Чернышевой, пока это только самые общие, рамочные инициативы — перевести на «цифру» то, что до сих пор было в бумажном виде. Поэтому трудно оценить, насколько нововведение повысит прозрачность ЖКХ, улучшит контроль над отраслью и оперативность реагирования управляющих компаний на жалобы жителей.

«Людям интересны такие новшества, которые привели бы к снижению платы и более эффективному и качественному оказанию услуг. Например, если бы переход в электронный формат позволил быстрее обрабатывать заявки в управляющую компанию, дал бы возможность учета ресурсов, контроля над деятельностью УК, электронные пропуска на автомобили, «умный» паркинг, счета в единой системе, то это было бы востребовано», — подчеркивает эксперт.

Также немаловажный вопрос — поможет ли это в конечном итоге снизить издержки по ЖКХ или же, наоборот, дополнительные расходы по цифровизации включат в тариф и возложат на кошельки граждан.

«Если предполагается включить расходы на оцифровку в тариф, а ощутимой пользы это жителям не принесет, то это будет восприниматься только как дополнительное удорожание услуг», — предупреждает Чернышева. По ее мнению, логичнее всего было бы сделать этот перевод за счет бюджетных средств, поскольку у УК может не оказаться необходимых ресурсов на внедрение новых технологий.

Более оптимистичную оценку нововведению дал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. По его мнению, на горизонте нескольких лет, цифровая документация обеспечит экономию: сократятся не только денежные издержки, но и затраты времени у персонала на учёт, контроль, и всяческие перепроверки данных, а система платежей может стать хотя бы чуть более прозрачной для жильцов.

«Средства на оцифровку на этапе перехода потребуются, но сравнительно небольшие: денег понадобится точно меньше, чем управляющие компании уже получили в июле за счёт очередной индексации тарифов», — отмечает он.

Впрочем, грядущая цифровизация породит еще одну немаловажную проблему: надо будет обеспечить надежную сохранность всех сведений в электронном виде и защитить их от возможного взлома и утечки конфиденциальной информации. Скорее всего, обеспечение защиты тоже будет возложено на управляющие компании. «Внедрение адекватных технологий киберзащиты тоже может привести к существенному удорожанию услуг», — подчеркивает Наталья Чернышева.

Гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко отмечает, что возможность перехода на цифровой формат сферы ЖКХ обсуждается на самом высоком уровне несколько лет, и сейчас есть твердое понимание, что его принятие вероятно уже в 2021 году. «Это будет удобно как для жителей, так и для компаний, — уверен собеседник «», — Те управляющие компании, которые не смогут работать в новом формате, будут вынуждены покинуть рынок». При этом. По расчетам эксперта, окупаемость затрат на перевод услуг УК на «цифру» достижима за 1,5-2 года.