Пантогам – это мощный психостимулятор и ноотроп. Благодаря гопантеновой кислоте, происходит улучшение работы головного мозга. Нервная система становится защищенной от негативного влияние внутренних и внешних факторов.

Как работает препарат

Обладает прямым противосудорожным действием. Создает защиту от негативного влияния токсических веществ, предупреждает кислородное голодание клеток мозга, улучшает анаболические процессы в нервных клетках. Обладает седативным эффектом, снижает возбудимость нервных рецепторов. Повышает выносливость и трудоспособность.

Избавляет от негативных проявлений абстиненции – тошноты, головной боли, озноба, тремора, повышенного сердцебиения, гипертонии. После внедрения в системный кровоток начинает активно действовать. Его накопление происходит в печени, почках, пищеварительной системе, коже. Выводится в течение двух суток, а таблетки Пантогам купить лучше в интернет аптеке.

В каких случаях используется

Лекарственное средство Пантогам назначают неврологи, педиатры и психиатры для терапии:

энцефалопатии у новорожденных детей;

отсталости умственных процессов;

задержки психических процессов;

гиперкинетических расстройств;

неврозов, неврастении, заикания, нервных тиков, энуреза и энкопреза;

первых стадий деменции;

эпилептических приступов;

приступов шизофрении и психоза.

Прием осуществляется перорально, после еды, запивая большим количеством жидкости. Рекомендуется прием на ночь, но при необходимости врач назначает дополнительно прием утром. Это зависит от конкретной патологии. Длительность лечения с помощью Пантогама составляет от 30 до 120 дней. Это решает врач после предварительного обследования и постановки диагноза. Далее нужно сделать перерыв и, если есть необходимость, пройти повторный курс.

Дозировка нарастает постепенно. Через неделю нужно принимать полную дозу, согласно возрасту и конкретного заболевания. Нельзя резко прекращать прием препарата. Нужно постепенно снижать дозировки до полного выхода.

К противопоказаниям относятся: период гестации и лактации, тяжелые нарушения функций почек и печени, индивидуальная непереносимость гопантеновой кислоты. К негативным реакциям после приема относят: головные боли, головокружения, нарушения сна, аллергические реакции в виде сыпи и ринита. Если появляются побочные эффекты, нужно прекратить прием лекарства и обратиться к лечащему врачу.