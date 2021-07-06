Пантогам – это мощный психостимулятор и ноотроп. Благодаря гопантеновой кислоте, происходит улучшение работы головного мозга. Нервная система становится защищенной от негативного влияние внутренних и внешних факторов.
Как работает препарат
Обладает прямым противосудорожным действием. Создает защиту от негативного влияния токсических веществ, предупреждает кислородное голодание клеток мозга, улучшает анаболические процессы в нервных клетках. Обладает седативным эффектом, снижает возбудимость нервных рецепторов. Повышает выносливость и трудоспособность.
Избавляет от негативных проявлений абстиненции – тошноты, головной боли, озноба, тремора, повышенного сердцебиения, гипертонии. После внедрения в системный кровоток начинает активно действовать. Его накопление происходит в печени, почках, пищеварительной системе, коже. Выводится в течение двух суток, а таблетки Пантогам купить лучше в интернет аптеке.
В каких случаях используется
Лекарственное средство Пантогам назначают неврологи, педиатры и психиатры для терапии:
- энцефалопатии у новорожденных детей;
- отсталости умственных процессов;
- задержки психических процессов;
- гиперкинетических расстройств;
- неврозов, неврастении, заикания, нервных тиков, энуреза и энкопреза;
- первых стадий деменции;
- эпилептических приступов;
- приступов шизофрении и психоза.
Прием осуществляется перорально, после еды, запивая большим количеством жидкости. Рекомендуется прием на ночь, но при необходимости врач назначает дополнительно прием утром. Это зависит от конкретной патологии. Длительность лечения с помощью Пантогама составляет от 30 до 120 дней. Это решает врач после предварительного обследования и постановки диагноза. Далее нужно сделать перерыв и, если есть необходимость, пройти повторный курс.
Дозировка нарастает постепенно. Через неделю нужно принимать полную дозу, согласно возрасту и конкретного заболевания. Нельзя резко прекращать прием препарата. Нужно постепенно снижать дозировки до полного выхода.
К противопоказаниям относятся: период гестации и лактации, тяжелые нарушения функций почек и печени, индивидуальная непереносимость гопантеновой кислоты. К негативным реакциям после приема относят: головные боли, головокружения, нарушения сна, аллергические реакции в виде сыпи и ринита. Если появляются побочные эффекты, нужно прекратить прием лекарства и обратиться к лечащему врачу.