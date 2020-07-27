Все чешские медики, непосредственно работавшие с больными коронавирусом в период пандемии в марте-мае этого года, дополнительно получат в виде премий по 40 тысяч крон (около 1,8 тысячи долларов) за месяц работы, решение об этом приняло в понедельник вечером правительство республики, сообщила журналистам глава минфина Алена Шиллерова.

«Те медики, которые работали непосредственно с больными коронавирусом, уже могут подавать заявления на получение премий за период с 1 марта по 31 мая в размере 40 тысяч крон (за месяц работы). Все остальные медики, работавшие в больницах в данный период, получат по 25 тысяч крон (около 1,1 тысячи долларов), а технический персонал больниц – по 10 тысяч крон (около 445 долларов)», — сказала Шиллерова.

По словам министра, подача заявлений на получение премий продлится до 5 сентября.