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За шесть дней 260 человек стали жертвами коронавируса, это только в Москве. За сутки еще 37 смертей. Врачи публикуют в соцсетях статистику заболевших, умерших и выздоровевших, сообщает «МИР 24».

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о новых симптомах COVID-19. У большинства пациентов наблюдаются высыпания на руках и животе, а также выраженные нарушения свертываемости крови. Количество заболевших растет с каждым днем. Причем среди них все больше молодых людей.

«О вирусе известно все больше, но, к сожалению, не все. И в части случаев медицина остается бессильной. Даже несмотря на то, что это пациенты молодого возраста, не имеющие тяжелых сопутствующих заболеваний. Пустые койки в реанимации — это не снижение количества заболевших, это чьи-то ушедшие жизни. Очень просим вас: оставайтесь дома на эти майские праздники», — отметила главврач ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

Эпидемиологи предупреждают, что если меры предосторожности не будут соблюдаться, то вскоре может возникнуть вторая волна пандемии, которая превзойдет первую в несколько раз.

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