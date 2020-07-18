Гутерреша.

По мнению генсека ООН, неравенство измеряется не только доходами, заработной платой и богатством. Шансы граждан преуспеть в жизни «зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия у них инвалидности и других факторов», перечислил он.

Гутерреш обратил внимание на то, что для многих, особенно для коренных народов, мигрантов, беженцев и различных меньшинств, неравенство означает дискриминацию, злоупотребления и отсутствие доступа к правосудию. Это прямое посягательство на права человека, уверен генсек ООН.

«Еще до пандемии COVID-19 многие люди во всем мире понимали, что неравенство подрывает их жизненные перспективы и возможности. Они видели, что мир вышел из равновесия. Они чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Они видели, как в результате экономической политики ресурсы направляются вверх к привилегированному меньшинству», – добавил Гутерреш.

Он уточнил, что миллионы людей на всех континентах вышли на улицы, чтобы их голоса были услышаны.

«Общим фактором являлось высокое и растущее неравенство», – подчеркнул генсек ООН.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Гутерреш уточнил, какой удар нанес COVID человечеству.

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