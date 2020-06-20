Турецкая армия в ходе операции Pençe-Kaplan («Коготь тигра») на севере Ирака уничтожила более 700 целей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, сообщил глава минобороны республики Хулуси Акар в субботу.

«С начала операции Pençe-Kaplan захвачено около 150 пещер террористов, ликвидировано около 160 самодельных взрывных устройств, изъято большое количество боеприпасов, уничтожено более 700 целей террористов», — заявил Акар, слова которого приводит сайт минобороны Турции.

Отмечается, что Акар и командующие родами войск в течение ночи наблюдали за ходом операции из штаба на границе с Ираком.

В понедельник министерство обороны Турции заявило, что турецкие ВВС провели крупную воздушную операцию на севере Ирака, уничтожив 81 цель запрещенной в Турции РПК. Во вторник турецкая армия приступила к наземной операции с участием артиллерии и спецназа. Объединенное командование ВС Ирака осудило вторжение турецкой авиации, расценив это как нарушение суверенитета страны.

По данным турецкой стороны, после возобновления в июле 2015 года вооруженного конфликта Турции с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции, нейтрализовав за пятилетний период более 10 тысяч членов РПК.