Верховный суд РФ разрешил жителям страны уходить с работы в день рождения пораньше. Об этом сообщает РИА Новости. Однако тут, как отмечает источник, есть одно условие — завершить рабочий день в праздник немного раньше сотрудники могут в том случае, если компании сложилась такая традиция.

А ранее стало известно, что россияне назвали основные плюсы и минусы работы из дома. По данным Роструда, каждый пятый назвал неудобством работы из «домашнего офиса» то, что члены семьи отвлекают их от исполнения служебных обязанностей.

21% респондентов жалуются на сложности с организацией рабочего дня, пишетRT. 13% — на плохую коммуникацию с коллегами. Почти столько же опрошенных недовольны тем, что они продолжают работать, когда рабочий день уже закончился.

Но четверть респондентов при этом полагают, что для них в удалённой работе минусов нет. Из плюсов россияне отметили отсутствие необходимости тратить время на дорогу, возможность выбирать, где и откуда работать, более удобное планирование рабочего дня.