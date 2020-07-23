со ссылкой на пресс-службу управления Патрульной полиции украинской столицы.

"Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан. Патрульные ожидают прибытия взрывотехников", – сказано в сообщении полиции в Telegram.

В минувший вторник, 21 июля, киевские полицейские проверили несколько сообщений о минировании в Одессе, Киеве и Харькове. Кроме того, пресс-служба Нацполиции города информировала , что правоохранители обезвредили подозрительный предмет у станции метро «Минская».

Позднее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что полиция обезвредила два подозрительных предмета на рынке «Минский», находящемся неподалеку от одноименной станции.

Утром в четверг радио Sputnik сообщило, что в Полтаве мужчина угрожает подорвать себя гранатой, затем он угнал автомобиль и взял в заложники полицейского.