Переходное правительство Боливии считает, что национальный омбудсмен Надя Крус занимает свою должность незаконно, и не намерено реагировать на ее запросы, заявил замминистра безопасности Уилсон Сантамариа.

«Правительство считает, что этот орган, офис омбудсмена, сейчас узурпирован руководством с истекшим мандатом, и поэтому его действия являются недействительными», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Чиновник сообщил, что правительство вернет без ответа запросы, поступившие от правозащитницы, временно занимающей пост омбудсмена Боливии с января 2019 года. Решением парламента после отставки Давида Тесаноса Пинто Крус назначала руководить офисом омбудсмена на 90-дневный срок.

Сантамариа указал, что правительство сочло незаконным дальнейшее использование должности омбудсмена и обвинило Надю Крус в работе на политическую партию экс-президента Эво Моралеса «Движение к социализму», после чего призвал Законодательное собрание страны немедленно начать процесс выбора нового омбудсмена.

Крус активно критиковала нарушения прав человека во время и после государственного переворота в Боливии в ноябре 2019 года, который повлек за собой свержение Эво Моралеса, и тесно сотрудничала с Межамериканской комиссией по правам человека.