По прогнозам Минтруда, временные рабочие места появятся в 79 регионах России. На эти цели правительство выделило более 4 млрд рублей. Как полагают эксперты, такие меры поддержки позволят снизить уровень безработицы в стране до 5% по итогам года. При этом стабилизация рынка труда должна привести к росту потребительского спроса, что позволит ускорить восстановление российской экономики после пандемии коронавируса, считают аналитики.

Минтруд России заключило с 79 регионами соглашения о создании временных рабочих мест для граждан, потерявших работу или находящихся под риском увольнения. Таким образом, в программе примут участие более 90% субъектов федерации. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном во вторник, 11 августа.

«Региональные центры занятости заключают трудовые соглашения с работодателями для создания временных рабочих мест. Выплаты по временному трудоустройству и занятости на общественных работах по постановлению правительства составляют не более 3 месяцев», — отмечают в ведомстве.

На данную инициативу правительство из резервного фонда направило более 4 млрд рублей. Деньги пойдут на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников. Наибольшую финансовую поддержку получат Свердловская и Ростовская области, республики Татарстан и Башкирия, Пермский и Краснодарский края.

Решение властей даст возможность потерявшим работу из-за пандемии россиянам сохранить доходы и продолжать обеспечивать себя при поиске нового постоянного места работы. Такого мнения придерживается вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«В первую очередь, средства пойдут на сохранение тех рабочих мест, содержать которые предприятия больше не могли из-за нехватки финансирования. Кроме того, регионы будут создавать дополнительные вакансии в сфере ЖКХ, благоустройства территорий, в социальных службах, а также в сельском хозяйстве и строительстве. При этом граждане смогут продолжать получать пособие по безработице. Такой сценарий позволит существенно затормозить падение занятости в стране и одновременно оказать финансовую поддержку населению», — рассказал RT эксперт.

По данным Росстата и Минэкономразвития, ещё в марте уровень безработицы в России составлял порядка 4,5%, но уже по итогам июня значение выросло до 6,2%. Впрочем, как полагают эксперты, меры по сохранению занятости и льготные кредиты бизнесу позволили избежать более серьёзного ослабления рынка труда.

Как ранее заявлял министр экономического развития Максим Решетников, только программа льготного кредитования под 2% годовых поддержала более 3 млн рабочих мест. Полученные деньги бизнес должен был направлять на выплату зарплат персоналу из расчёта один МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника. Сам кредит может быть частично или полностью списан, если работодатели сохранят рабочие места. Всего в рамках различных программ помощи предпринимателям правительство выделило более 1 трлн рублей, которые были потрачены на сохранение штата в компаниях.

В целом финансовая поддержка государства помогла уберечь от увольнения порядка 10 млн россиян. Такую точку зрения в разговоре с RT высказала директор по рыночной аналитике ресурса podelu.ru Лилия Федулина. По словам эксперта, создание временных мест позволит не допустить дальнейшего роста безработицы среди наиболее уязвимых слоев населения.

«Данная инициатива стала ещё одной мерой в комплексной помощи государства отраслям, которые понесли наибольшие потери от последствий пандемии. По нашим прогнозам, действия правительства приведут к снижению уровня безработицы и по итогам 2020 года показатель не превысит 5%», — считает аналитик.

При этом постепенная стабилизация рынка труда должна привести к росту потребительской активности россиян и тем самым стимулировать просевший за последние месяцы потребительский спрос. Такое мнение в беседе с RT выразил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Создание и сохранение рабочих мест может стать одним из драйверов оперативного восстановления потребительского спроса в стране. Россияне со стабильным доходом будут более активно тратить деньги на повседневные нужды и развлечения. За счёт роста внутреннего потребления развиваются ключевые отрасли экономики, что в результате позитивно отражается на ВВП», — отметил эксперт.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, из-за последствий пандемии коронавируса в 2020 году ВВП России может снизиться на 4,8%. Но уже к концу следующего года темпы роста экономики должны вернуться к докризисному уровню, отмечают в ведомстве.

По оценке Георгия Остапковича, в 2021 году ВВП страны покажет компенсирующий рост в пределах 2,5%, а в 2022-м может прибавить порядка 3,5%. Во многом восстановление показателя будет связано именно с сохранением безработицы на низком уровне и поддержкой предприятий.