Видео о супах из летучих мышей, ложные сообщения с завышенным числом погибших, дилетантские способы защиты от коронавируса и заговоры о вакцинах — глобальный поток дезинформации разжигает панику среди людей. Вредные советы и слухи о коронавирусе собрало издание AsiaOne.

Фиби, 40-летний гонконгский врач, была встревожена сообщениями, появившимися в чатах WhatsApp в последние дни.

«Я видела рекомендации использовать фен для дезинфекции лица и рук или пить 60-градусную горячую воду для поддержания здоровья», — рассказала она изданию.

В группах в Facebook, по ее словам, появились призывы пить Dettol (хлороксиленол) — антисептик, получаемый из фенола, который ни в коем случае нельзя употреблять в пищу.

Кристина Тардагуила из Института медиаисследований в Пойнтере заявила, что более 50 организаций, проверяющих факты, из 30 стран столкнулись с «тремя волнами» дезинформации: о происхождении вируса, о количестве пациентов и о способах лечения.

В частности, в Шри-Ланке распространяют ложные прогнозы об 11 миллионах жертв коронавируса, а в Австралии появился фейковый список марок продуктов питания и заведений, которые якобы могут быть опасны.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 213 человек, общее число заболевших в Китае составило 9962, а выздоровел 171 человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Индии, Италии, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

Видео дня. Россияне заблокированы на лайнере в Италии