С точки зрения науки, самая безопасная температура для купания 37–38 °С. Рекомендованная максимальная температура горячей воды — 48 °С, но не более пяти минут.

Сильно нагретая вода до 60 °С вызывает ожог за пять секунд.

По санитарным нормам в России, максимальная температура горячей воды из крана 60–75 °С. Это нужно, чтобы избавиться от вредных бактерий. Благодаря нагреву коммунальные службы могут хлорировать горячую воду не так сильно, как холодную — она все равно будет безопасной.

Но для каждого человека горячая вода ощущается по-разному, поскольку чувствительность к высокой температуре зависит от возраста, пола и индивидуальных особенностей.

Чем полезен горячий душ?

Вот несколько полезных моментов от приема горячего душа:

— Уменьшает боль. Горячий душ помогает при ревматоидном артрите и хронических мышечных болях. А поскольку горячая вода помогает расслабить мышцы шеи, горячий душ помогает при головных болях напряжения.

— Помогает при простуде. Если подышать теплым водяным паром, будет легче высморкаться, а еще горячий пар может облегчить кашель.

— Снижает стресс. Рекомендуют принимать горячий душ для расслабления мышц — это поможет быстрее снять нервное напряжение.

— Помогает уснуть. После горячего душа мышцы расслабляются и проще уснуть. Например, в одном исследовании выяснили, что десятиминутный горячий душ помогает молодым футболистам лучше высыпаться.

Какой вред от горячего душа?

Есть ряд минусов от приема горячего душа:

Раздражает кожу. Горячая вода смывает не только грязь, но и секрет сальных желез, который увлажняет кожу и защищает ее от микробов. «Обезжиренная» горячей водой кожа становится сухой, поэтому горячий душ не рекомендуют принимать при экземе и дерматитах. Людям с сухой от природы кожей лучше мыться под теплой водой не выше 35 °С.

Влияет на сердце. Под горячим душем организм включает систему охлаждения: заставляет кровь приливать к поверхности кожи, чтобы рассеять избыток тепла. Задача по быстрому переносу крови к коже ложится на сердце: приходится увеличить количество сокращений и объем крови, который сердце выбрасывает за минуту. Человеку с высоким давлением горячим душем лучше не злоупотреблять.

Еще горячий душ не рекомендуется людям с низким давлением. Горячая вода расширяет сосуды, из-за чего давление падает еще сильнее, поэтому человек может потерять сознание.

Как правильно принимать горячий душ

Вот несколько правил как мыться под горячим душем:

— Не дольше 20 минут. Если затянуть, есть риск перегреться и «пересушить» кожу. Для здоровых людей других ограничений нет.

— Без твердого мыла. Твердое мыло содержит щелочь и сильно сушит кожу. Поэтому для приема душа лучше использовать мягкие увлажняющие гели.

— Увлажнять кожу после. Подойдут любые увлажняющие кремы или сыворотки. Если после душа кожа не чешется, не шелушится и не кажется пересушенной — средство для ухода за кожей вам не нужно. Если возникают неприятные ощущения — стянутость и излишняя сухость, — использовать любой крем на жировой основе.

Кому горячий душ противопоказан

Людям с диабетом 2-го типа вместо горячего душа лучше выбирать теплый. Горячий душ противопоказан сразу после инъекции инсулина, потому что горячая вода стимулирует кровоток, и инсулин усваивается быстрее, чем нужно.

Если при диабете 2-го типа возникают осложнения — повреждение сосудов и нервов, — то потовые железы перестают эффективно работать, а тело охлаждаться. Это может привести к тепловому удару.

Лучше не рисковать и не мыться под водой горячее 35 °С.

Также с осторожностью надо принимать горячий душ беременным — температура 48 °С и не более 10 минут. Если душ усиливает зуд, связанный с гормональными перестройками, то лучше мыться под теплой водой.