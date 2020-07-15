Трагикомичные новости долетают из Ставрополя: пожилая женщина увидела из окна своей квартиры в многоэтажке молодую пару, предававшуюся любви в кустах во дворе — и спустилась «разбираться». Разборки свелись к избиению молодых людей деревяшкой: на видео сложно понять, пользовалась ли дама своей тростью или просто случайной палкой или дощечкой. Как сообщают пользователи соцсетей, женщину зовут «тётей Ириной», и она известна в округе довольно вредным характером.

Разумеется, секс в кустах — это не самый социально поощряемый сценарий поведения (даже в том случае, если страсть внезапно накрыла с головой!), однако и драки с использованием палок также не приветствуются в цивилизованном обществе. По мнению специалиста, в данной ситуации неправы обе стороны конфликта — и у обеих сторон есть причины такого поведения, и причины этих уходят корнями в глубину отечественной культуры.

— Это очень распространенный сценарий поведения женщин пожилого возраста. В нём виновата, как правило, и неудовлетворенность своей жизнью, и неприятные воспоминания, связанные с эротической стороной жизнью, и общая закрепощённость. Я бы сказала, что есть просто оголтелые женщины в возрасте, которые буквально ненавидят молодых девушек за то, что у них есть своя сексуальная жизнь, — объяснила в разговоре с корреспондентом «» гинеколог-сексолог Любовь Ерофеева. — Кроме того, нужно понимать, что это общая проблема нашей страны: все мы довольно-таки дремучие в том, что касается темы получения удовольствия от секса. У нас есть многолетнее закреплённое отношение к этой теме как к «грязной».

Врач также подчеркнула, что причина агрессивного отношения к чужому сексу у пожилых женщин может быть в неприятии современного мира — того, в котором в 14-16 лет у подростков начинаются первые сексуальные эксперименты, и игнорировать это никак нельзя.

— Мне бы очень хотелось сказать, что сейчас возраст сексуального дебюта вновь увеличивается, но для нашей страны это не так. У наших подростков по-прежнему недостаточно информации о сексе, им любопытно, поэтому они стремятся попробовать. Ранние половые контакты с трудом можно назвать любовью, это скорее атрибут «взрослости». Такой же, как курение, употребление спиртного или излишне откровенная одежда. Мы видим самый негативный сценарий: подростки стремятся попробовать сами, да ещё и черпают информацию из порнографических роликов из Интернета, где демонстрируют далеко не самые благоприятные сценарии сексуального поведения, — добавила Ерофеева.

Что же касается агрессивных пожилых женщин, то здесь доктор призывает задуматься о просвещении — как говорится, учиться никогда не поздно.

— Ханжество такого рода — это последствия патриархального уклада и стремление жить по старым традициям, однако нужно понимать: если эти традиции не отзываются внутри человека, не находят отклика, то он к ним и не потянется. Мыслящий же человек готов искать причину в себе, и 60-70 лет — это совсем не поздно, чтобы почитать литературу, проанализировать свою жизнь, понять причину раздражения и стать готовой смириться с изменениями мира вокруг, — резюмировала гинеколог.