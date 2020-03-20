СПОРТ

Вратарь-легенда: 30 лет назад умер Лев Яшин

09:51 20/03/2020

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Лучший вратарь в истории футбола. Еще при жизни он стал легендой советского и мирового спорта. 30 лет назад умер Лев Яшин. Но его наследие продолжают изучать любители и профессионалы. Корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш узнал новые факты из жизни кумира миллионов болельщиков.

Альбом Хафиз Аляутдинов начал собирать еще в детстве. Не пропускал ни одной газеты или журнала. Вырезал и наклеивал статьи, фотографии. Все, что посвящено футболу и Льву Яшину.

«Когда в 1969 году я приехал в Москву, пошел сразу на футбол. «Динамо» – «Спартак», Лев Иванович стоял в воротах. По телевизору это одно, а когда ты на стадионе находишься, это неописуемые чувства», – сказал болельщик ФК «Динамо» (Москва) Хафиз Аляутдинов.

Такие чувства он вызывал у миллионов. Его прозвали Пантерой за грациозные прыжки и Черным пауком. Шутили: у Яшина не две руки, а восемь. А он был одним из первых вратарей в мире, кто выходил из ворот и играл за пределами штрафной. «Видно было по нему, что у него было желание прикоснуться к этому мячу. Поэтому он к нему и стремился. Быть с мячом. Поэтому он и играл так высоко, поэтому он выходил далеко за штрафную», – говорил внук Льва Яшина Василий Фролов.

Как мировой футбол Изменил Россию Лев Яшин всю жизнь был предан одному клубу – «Динамо». Даже в сборной ему разрешали играть в свитере с буквой «Д». Таким, рассказывает Александр, он и изобразил легендарного вратаря в центре Москвы. «Символизирует то время, когда были настоящие спортсмены, которым не важны были какие-то финансовые моменты, для них было главное – победа, показать свою страну с той стороны, с которой ее надо показывать в первую очередь», – сказал художник Александр Емельянов.

Это фильм о Льве Яшине. Художественный, но с документальными подробностями. Кульминация картины – игра со сборной Чили, когда вратарь сборной Советского Союза пропустил два мяча. По словам актера Александра Фокина, этот момент был одним из самых сложных. И в кино и в жизни голкипера.

«После того как он отыграл в Чили и на него спустили всех собак, ему было тяжело. Он тяжело это переживал, уехал на дачу, рыбачил. Но то, что он всегда стремился быть профессионалом своего дела, это ему помогало», – отметил актер, исполнитель роли Льва Яшина Александр Фокин.

Потом его снова признали голкипером номер один в СССР и не только. Яшин – единственный вратарь в истории спорта номер один, который получил «Золотой мяч». Приз лучшему футболисту. На прощальный матч Пантеры в Москву приехали все звезды мирового футбола.



