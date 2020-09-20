На льду Эдмонтона хоккеисты «Далласа» со счетом 4:1 переиграли «Тампу» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. У победителей шайбы забросили Джоэл Хэнли (6′), Джейми Олексяк (33′), Йоэль Кивиранта (40′) и Джейсон Дикинсон (59′), у «Тампы» отличился Янни Гурд (13′).

Голкипер «Далласа» Антон Худобин совершил 35 сейвов, он отразил все 22 броска в третьем периоде и был признан первой звездой матча.

Пресс-служба «Далласа» отреагировала на одно из спасений Антона двумя сообщениями, которые образуют краткую характеристику 34-летнего стража ворот: «Он не человек. Это Русская машина».

He's not human — Dallas Stars (@DallasStars) September 20, 2020

The Russian Machine® pic.twitter.com/YEtqLwVTJK — Dallas Stars (@DallasStars) September 20, 2020

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей со вторым голом, а вот его партнер по команде Денис Гурьянов бросков не нанес, но сделал пять силовых приемов.

Игроки «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачева результативными действиями не отметились, а голкипер клуба Андрей Василевский совершил 16 сейвов. Второй матч серии состоится 22 сентября.