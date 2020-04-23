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Врачи из медицинского комплекса Маунт-Синай (Нью-Йорк) заявили, что новый коронавирус вызывает внезапные инсульты у некоторых молодых людей, переносящих болезнь без симптомов или в легкой форме. Об этом сообщает CNN.

Нейрохирург Томас Оксли рассказал о пяти таких пациентах с коронавирусом в возрасте до 50 лет. Они переносили болезнь либо с небольшими симптомами, либо бессимптомно.

Вирус, по его мнению, усилил свертываемость крови в крупных артериях пациентов, и привел к тяжелым инсультам. Он отметил, что такие инсульты обычно не распространены среди пациентов в возрасте 30-40 лет.

«Наш отчет показывает семикратное увеличение частоты внезапных инсультов у молодых пациентов за последние две недели. Большинство из этих пациентов не имели истории болезни в прошлом и находились дома с легкими симптомами (или в двух случаях, без симптомов) COVID-19», — заявил Оксли.

Один из пациентов Оксли скончался после инсульта, другого отпустили домой, оставшихся отправили в отделения интенсивной терапии или реабилитационные учреждения.

Как писал «Рамблер», ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что у переболевших коронавирусом уменьшается объем легких и ухудшается работа мозга.

Врачи также предупреждают, что коронавирусная инфекция проникает в почки и нервную ткань, поражает желудочно-кишечный тракт, вызывает поражение сердечной мышцы и развитие ДВС-синдрома. Этот синдром опасен для жизни, так как нарушает комплекс реакций организма, направленных на предупреждение и остановку кровотечений.

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