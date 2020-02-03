В российских клиниках заканчиваются запаса необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей.

Самая большая проблема с онкаспаром и цитарабином (цитозаром), которые применяются при терапии лейкозов, рассказал директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

Онгологи объяснили, что несмотря на наличие российских аналогов, нужны именно оригиналы, так как дженерики подходят и помогают далеко не всем.

Так, онкаспар, в августе 2019 года был исключен из госреестра лекарственных средств, а поскольку препарат потерял регистрацию, он может быть ввезен только по решению правительства.

«В России есть единственный отечественный аналог, который называется «Веро-Аспарагиназа». Мы его проверяли и выявили низкую активность. Из-за этого количество рецидивов заболевания лимфобластным лейкозом в последние два года в России выросло с 4 до 15%», — указал Масчан.

Схожая ситуация с цитарабином (цитозаром).

«После публикации в Минздраве было несколько совещаний на эту тему. Проблему услышали и осознали, но никаких законодательных и правовых инициатив пока так и не было озвучено», — отметил врач.

По его словам, отечественный аналог препарата подходит не всем. В РФ нет контроля качества дженериков. Иногда подают на регистрацию одни, а выпускают в продажу другие.

Онкологи также указали, что в регистрации нуждается куда больший ряд препаратов.

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