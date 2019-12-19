Жительница Британии Соня О’Локлин никогда не предохранялась, родила девятерых детей и забеременела в десятый раз, несмотря на предупреждения врачей об угрозе ее здоровью. Об этом сообщает Daily Star.

Семья одинокой мамы О’Локлин состоит из 19-летней Николы, 17-летней Лии, 16-летней Шеннон, 14-летнего Кеона, 13-летней Эрин, десятилетнего Кая, семилетнего Кана, пятилетнего Льюиса и годовалой Лекси. В 2019 году у нее родился десятый ребенок — Даниэль. Соня и ее дети живут в муниципальной квартире с четырьмя спальнями в Саутгемптоне.

Женщина рассказала, что всегда старается порадовать детей новыми блюдами, несмотря на ограниченный бюджет. Она отметила, что некоторые люди критикуют ее, так как она не работает, хотя быть мамой девятерых — настоящая тяжелая работа, чего стоит только собрать их всех в школу с утра.

День Сони начинается около 06:30, в это время она будит детей. Первые сложности начинаются, когда дело доходит до завтрака, так как посуды на всех не хватает и дети едят по очереди.

Когда все они на занятиях, женщина идет в супермаркет. Чтобы семья осталась на плаву, необходима экономия. Соня, среди прочего, полагается на льготы: ей причитаются 460 фунтов стерлингов (37,6 тысячи рублей) в виде налоговых льгот как многодетной матери. Каждый месяц у нее уходит 179 фунтов стерлингов на аренду, а на еду — 130 фунтов еженедельно.

Врачи отговаривали Соню рожать в десятый раз, предупреждая, что все может закончиться плохо из-за высокого кровяного давления и сильных кровотечений, но она не послушалась и за 13 часов родила сына.

Женщина призналась, что никогда не пользовалась презервативами.

«Некоторые люди говорят, что у них аллергия на презервативы. Я не могу этого сказать, потому что я никогда не пользовалась ими», — заявила она.

Как сообщал «Рамблер», ранее британцы Томми и Шелли Рош, родители восьмерых детей, выиграли 3,79 миллиона фунтов стерлингов (почти 317 миллионов рублей) в онлайн-казино, сделав ставку всего в один фунт. Благодаря выигрышу семья собирается переехать из своего лондонского муниципального дома с тремя спальнями в особняк с конюшнями стоимостью 850 тысяч фунтов стерлингов (71 миллион рублей).

Их дети — в возрасте 12-и, десяти, девяти, семи, пяти, трех лет, года и восьми месяцев — никогда не были за границей, но теперь собираются посетить Диснейленд и Нью-Йорк. Также супруги планируют купить автомобиль BMW X5. 30-летний Томми два года назад остался без работы, его жена также не работала и занималась детьми. Семья жила на пособия для своих детей.

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