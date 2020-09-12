Сейчас мужчина получает лечение и судится с медиками — положительный анализ на ВИЧ-инфекцию он сдал еще в 1995 году.

Житель Южной Каролины обратился в суд и заявил, что врачи почти четверть века скрывали от него информацию о собственном здоровье. И речь идет не о каком-то пустяке, а о ВИЧ, с которым ветеран ВМС США живет как минимум с 1995 года.

В иске мужчина, который из соображений конфиденциальности фигурирует в СМИ как Джон Доу, сообщает, что врачи буквально скрывали от него диагноз. В итоге сейчас его организму причинен серьезный ущерб, поскольку долгое время он не получал необходимого лечения. У Доу развился СПИД, вирус затронул ткани мозга и ситуация становится все опаснее.

Мужчина рассказал, что в 2014 году медсестра госпиталя, где он наблюдался, внесла в документы информацию о том, что его анализ на ВИЧ в 1995 году был положительным. Но ему она ничего не сказала. Спустя примерно год Доу обратился в другую клинику, где врач спросил его о диагнозе. Мужчина ответил, что ничего об этом не знает, но и тогда врач не направил его на дополнительные обследования и не внес диагноз в историю болезней.

Только в 2018 году Доу, оказавшись в больнице в Нью-Йорке, наконец получил диагноз и начал лечение. Как сообщает ABC News, в иске мужчина также указал, что испытывает сильное чувство вины перед девушками, которым он из-за незнания о диагнозе мог причинить вред. По его мнению, было бы справедливо, если бы врачи ответили не только за халатность в отношении него самого, но и за возможные случаи заражения его партнеров.