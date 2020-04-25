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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о лечении коронавируса в регионе. По его словам, некоторые работники Тереньгульской больницы ушли на самоизоляцию после контакта с больными COVID-19.

Среди них сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов сёл Ясашная, Скугареевка, Подкуровка и Ташла, написал он в Instagram.

К сожалению, не все оказались готовы работать в условиях пандемии, — подчеркнул политик.

Он отметил, что медики не заразились коронавирусом, однако они должны изолироваться. Из-за этого в Тереньгульский район направили две бригады медиков из Ульяновска.

Не удовлетворён работой местных властей в этой части. Будем принимать серьёзные меры, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, российские медики опубликовали в открытом доступе список коллег, которые погибли от коронавируса. Сейчас в списке 47 имён.

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