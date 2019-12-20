В китайской провинции Гуандун врачи прооперировали мужчину, который пытался бороться с анальным зудом с помощью бутылки. Об этом сообщает Metro.

60-летний китаец обратился к медикам с жалобами на боль в животе.

«Внутри что-то есть. Я не могу сходить в туалет», — заявил он.

Гастроэнтеролог Лин Цзюнь обследовал мужчину и выяснил, что в его прямой кишке застряла стеклянная бутылка. Пациент объяснил, что страдал от зуда и решил почесаться бутылкой одеколона Florida Water.

Чтобы вытащить бутылку, пришлось проводить операцию. Доктор Лин опубликовал фото рентгена пациента и извлеченной бутылки.

«Лучше обратиться в больницу и позволить врачу помочь вам, чем пытаться решить подобные проблемы самому», — заявил он.

По словам врача, пациенту не грозят какие-либо долгосрочные последствия, кроме смущения.

Как сообщал «Рамблер», ранее в США женщина съела обручальное кольцо из-за приснившегося ограбления. Дженна Эванс ехала в скоростном поезде вместе с женихом, когда появились «плохие парни», решившие отобрать у нее обручальное кольцо с бриллиантом в 2,4 карата. Эванс пришел на ум только один способ защитить драгоценность — проглотить ее, что она и сделала. А потом проснулась.

Эванс, ранее страдавшая от сомнамбулизма, поняла, что часть кошмара оказалась реальностью и кольцо находится внутри нее. Врачи нашли обручальное кольцо в кишечнике Эванс, прямо за ее животом, достали украшение и передали жениху.

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