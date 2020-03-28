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Правительство Тверской области сообщило о состоянии заражённых коронавирусом. Врачи приняли решение выписать двоих пациентов.

Мужчина и женщина 37 и 35 лет полностью выздоровели, говорится на сайте региональных властей. Они лечились в Калининской районной клинической больнице.

Пациенты 11 дней находились в медицинском учреждении.

После двукратного проведения теста получены отрицательные анализы. По словам врачей, всё это время пациенты чувствовали себя удовлетворительно, — отметили в правительстве.

В настоящий момент в регионе остаётся один человек с подтверждённым COVID-19.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек, в Москве обнаружили 703 пациентов с COVID-19. С 24 марта количество заболевших удвоилось.

Президент Владимир Путин объявил нерабочими все будние дни между 28 марта и 6 апреля. Власти призвали россиян оставаться дома, чтобы сдержать распространение инфекции в стране.

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