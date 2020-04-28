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Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что некоторые дети в стране умерли от редкого воспалительного синдрома, который мог быть вызван новым коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

В Национальной службе здравоохранения Великобритании заявили о небольшом росте критически больных детей с признаками синдрома токсического шока и болезни Кавасаки (редкая болезнь, вызывающая воспаление стенки кровеносных сосудов). Некоторые из умерших сдали положительные анализы на коронавирус, они испытывали боли в животе и страдали от нарушений работы желудочно-кишечного тракта.

«У детей в Великобритании возникает воспалительный синдром, связанный с COVID-19 или с другим, еще не идентифицированным, инфекционным патогеном», — заявили в британской службе.

Хэнкок отметил, что у некоторых из умерших дети ранее не было никаких проблем со здоровьем.

В Национальной службе здравоохранения подчеркнули, что случаи, в которых коронавирус и болезнь Кавасаки наблюдались вместе, очень редки, но все равно должны настораживать врачей.

Как писал «Рамблер», врачи заявляют, что в основном из-за коронавируса умирают пожилые и люди с хроническими заболеваниями, однако регистрируются и смерти заразившихся детей.

В бразильском городе Натал умер четырехдневный ребенок с подтвержденным коронавирусом, родившийся недоношенным. В филиппинском городе Липа младенец заразился коронавирусом и прожил всего 23 дня.

У пятилетней американки, заразившейся коронавирусом, развилась редкая форма менингита и отек мозга. Девочка умерла после двух недель, проведенных на аппарате ИВЛ.

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