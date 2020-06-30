Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.

Он уточнил, что также пострадали еще шесть человек.

Ранее замглавы губернатора провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи заявил, что причиной взрыва стала утечка газа.

Заместитель главы столичной полиции Хамид Хадаванд, в свою очередь, рассказал новостному порталу YJC, что причиной стали загоревшиеся баллоны с кислородом, находившиеся в цокольном этаже клиники. Взорвавшись, они спровоцировали пожар, который перекинулся на верхние этажи медцентра.