Состояние Галины Волчек, госпитализированной в Москве с воспалением легких, ухудшилось. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным издания, у художественного руководителя театра «Современник» начались осложнения на сердце и почках. Из-за острой сердечной недостаточности у режиссера развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией. Также сообщается об отеках нижних конечностей.

В «Современнике» рассказали о состоянии госпитализированной Волчек

Ранее в четверг в пресс-службе театра «Современник» заявили, что 86-летняя Галина Волчек находится в стабильном состоянии, ухудшений не наблюдается.

23 декабря народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу с воспалением легких.

По информации СМИ, худрук «Современника» подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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