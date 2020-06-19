Отношения Анны Левченко и Валерия Блюменкранца в последнее время развиваются как нельзя лучше. Парень даже заикнулся о том, что видит девушку матерью своих детей и даже начал работать в этом направлении.



Недавно в студии ток-шоу «Бородина против Бузовой» пара торжественно объявила о том, что они ждут ребенка – домашний тест выявил у Ани беременность. Влюбленные принимали поздравления и строили планы на новый этап своей жизни. Но, когда ребята поехали в клинику на обследование, то медики не обнаружили у Левченко беременности, порекомендовав повторить обследование через некоторое время.



Ребята признаются, что очень надеются на медицинскую ошибку, ведь они хотят верить в то, что вскоре станут родителями. А чтобы точно исполнить свой замысел, они не перестают работать над зачатием, надеясь на удачный исход. Напомним, ранее Аня уже подозревала у себя беременность, но тогда обследования также опровергли это.