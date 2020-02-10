Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус. Об этом 9 февраля сообщил портал UFA1.

27-летний Илья прилетел в Уфу из Пекина, где находился более восьми месяцев, 4 февраля. Его отец Владислав посоветовал ему сдать анализы в инфекционной больнице № 4, так как в семье есть маленький ребенок. Когда он пришел в медучреждение и сказал, что хочет сдать анализы, медики «избавились» от Ильи, даже не открыв ему дверь.

«Сначала сын пошел в здание, где сдаются анализы. Он простой парень, с ходу на весь коридор заявил, что он прилетел из Пекина и ему бы сдать анализы, чтобы исключить коронавирус. Медперсонал сразу же «растворился», и с криками его отправили в приемный покой больницы», — рассказал отец Ильи.

В другом здании ситуация повторилась — врач убежал от Ильи и отправил его на выход через черный ход. Его не осмотрели, не опросили и не взяли анализы. По мнению его семьи, Илью не отправили на осмотр по возвращении из Китая, так как он прилетел в Уфу не прямым рейсом — он летел из Пекина до Екатеринбурга, а оттуда домой ехал на автобусе.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань провинции Хубэй в Китае в конце декабря. По состоянию на 10 февраля, число заразившихся в мире превысило 40 тыс. человек, умерли — 908. Пик распространения нового коронавируса (2019-nCoV), по мнению ученых, может пройти во второй половине февраля.

Как и ОРВИ, он может передаваться через дыхательные пути. В Китае предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения, в связи с чем власти страны стали закрывать некоторые города на карантин.