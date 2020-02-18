Не всегда ослабевший организм способен эффективно справиться с возникающими болячками и осложнениями самых разных органов. В этих случаях на помощь смогут прийти врачи из категории рефлексотерапевтов, которые вначале смогут поставить правильно диагноз, а затем назначить соответствующее лечение.
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Преимущества рефлексотерапии
Среди основных достоинств предложенного вида лечения, стоит выделить:
- отработанные на практике методики, что позволяют эффективно воздействовать на отдельные зоны организма и положительно влиять на состояние здоровья;
- используя для лечения рефлексогенные зоны, опытные доктора грамотно подбирают соответствующие способы воздействия, где в программах восстановления могут задействоваться не только специальные иглы, но и методы физиотерапии;
- иглорефлексотерапевты в своей практике могут использовать этот вид терапии с другими видами и методами лечения диагностированных болячек.
Являясь универсальной формулой, используемая в современной иглорефлексотерапии метода, позволяет комбинировать назначаемые процедуры с другими программами лечения, когда приходится восстанавливать здоровье, бороться с заболеваниями любого уровня сложности и независимо от стадии его протекания. Пригодится при нарушениях в функционале опорно-двигательной системы, восстановлении отдельных органов и позвоночника.
Корпоральная иглорефлексотерапия и аурикулотерапия
Предложенные методы лечения иглорефлексотерапии всевозможных заболеваний, включая и аурикулотерапию, позволяют:
- эффективно лечить позвоночник и в частности справляться с проявлениями остеохондроза;
- снимать болевые синдромы ДДЗП в случаях при заболеваниях позвоночника и дегенеративно-дистрофических проявлениях в опорно-двигательной системе организма;
- лечить болезнь Паркинсона, когда приходится пользоваться современным оборудованием в борьбе с прогрессирующими хроническими заболеваниями неврологического характера, что характерны для лиц старшего возраста.
В профильной клинике обеспечивается прием пациентов и предварительный осмотр, проводятся консультации по возникшим вопросам. Для более эффективного лечения можно задействовать не только моксотерапию для проведения термопунктуры, но и био-, гирудотерапию, а также фармакопунктуру с назначенным препаратом Алфлутоп или применением средств гомеопатии.