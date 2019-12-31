Профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ имени А. И. Евдокимова Леонид Лазебник напомнил, что в баню нельзя идти выпившим людям.

«Есть медицинские противопоказания, а есть бытовые. Бытовые — это любая степень алкогольного опьянения. С ним нечего делать в бане, это дополнительная нагрузка на организм», — объяснил специалист. Врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин добавил, что перед походом в парилку необходимо поесть. При этом вредно идти в баню как объевшимся, так и голодным.

В случае переедания возможны нарушение пищеварения, а если идти на голодный желудок, то могут появиться слабость, тошнота и головные боли, передает «РИА Новости». Врачи подчеркнули, что во время посещения бани важно соблюдать водный баланс, так как организм переносит большую тепловую перегрузку, теряет воду и соли.

«Чтобы не навредить организму, нужно восстановить объем жидкости, лучше пить минеральную воду, потому что там содержатся соли», — сказал Лазебник. В то же время пить слишком много воды тоже вредно — лучше ограничиться объемом жидкости до литра, чтобы не провоцировать нагрузку на почки, вены и сердце.

Эксперты предупредили, что прыгать в ледяной бассейн или снег неподготовленным людям не стоит, так как может случиться спазм сосудов и остановка сердца. Врачи резюмировали, что в целом большинству людей баня будет полезна и окажет положительное влияние на здоровье. Однако есть и противопоказания: заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени и дыхательных путей.

Диетолог ранее рассказала о способах борьбы с похмельем. Основные принципы — это обильное витаминизированное питье плюс минеральная вода. А также легкая прогулка на свежем воздухе и отказ от тяжелой жирной пищи на следующий день.