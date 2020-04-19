Коронавирус оказывает негативное влияние на мозг, из-за чего у многих пациентов возникает риск инсульта. К такому выводу пришли медики одной из нью-йоркских больниц, сообщает NBC News.

По словам нейрохирурга Джоанны Фифи, в марте, когда в госпиталь Mount Sinai начали активно поступать зараженные коронавирусом, врачи также заметили и рост числа инсультов.

Так, всего за четыре недели были выявлены 45 случаев инсульта — практически в три раза больше, чем обычно.

При этом половина пациентов были инфицированы COVID-19 и оказались на 12 лет моложе типичных пострадавших от инсульта.

Фифи отметила, что такие показатели крайне удивили врачей и заставили предположить наличие определенной корреляции между коронавирусом и инсультом.

Телеканал напомнил, что согласно исследованию китайских ученых, из 214 пациентов с COVID-19 нарушение работы мозга фиксировалось у трети.

Самыми распространенными неврологическими симптомами были утрата вкуса и обоняния, головокружение, головные боли, иногда инсульты.

16 апреля профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что у пациентов, которые переболели коронавирусом, наблюдаются изменения мозга и легких.