Колбасу можно есть в умеренном количестве, в таком случае продукт может быть даже полезен. Об этом рассказали врачи, опрошенные агентством «РИА Новости».

Главный внештатный специалист, диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян пояснил, что «два тоненьких кусочка жирной сырокопченой колбасы» не принесут вреда организму.

Он добавил, что отдельный продукт не может быть опасным для здоровья, говорить о вреде можно только в целом о рационе. Кроме того, следует соотносить физическую активность со своим питанием. Если человек ведет активный образ жизни, то колбаса может послужить источником энергии, добавил диетолог.

В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что вреда для здоровья не будет от употребления колбасы пару раз в неделю.

При этом, по его словам, заменять колбасой натуральное мясо неправильно.

Буеверов подчеркнул, что между регулярным употреблением колбасы и развитием рака желудка и толстой кишки есть определенная связь, поэтому этот продукт лучше ограничить в своем рационе.

Он добавил, что от колбасы следует полностью отказаться людям с ожирением и сахарным диабетом, а также пациентам с непереносимостью глютена.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, какие критерии следует учитывать при выборе сырокопченой и варено-копченой колбасы.