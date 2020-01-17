Во время крещенских купаний незакаленным людям можно находиться в воде не более 30 секунд. При этом окунаться лучше не с головой, а только до подбородка, чтобы избежать переохлаждения. Об этом пишет «РИА Новости» в пятницу, 17 января.

По словам главного научного сотрудника ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА» России Галины Тарасовой, перепад температуры воды и воздуха не должен превышать 10 градусов, а период между купанием и приемом пищи должен составлять минимум час. Она отметила, что неподготовленный человек рискует получить спазм сосудов, который может привести к инсульту или инфаркту.

Эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова отметила, что купаться в проруби запрещено людям с обострением хронических заболеваний, ишемической болезнью сердца и простудными заболеваниями.

При этом доктор медицинских наук Алексей Умрюхин уточнил, что при воздействии холода на организм укрепляется иммунитет и тренируется сердечно-сосудистая система. Однако нагрузка не должна быть критической, а человек должен получать удовольствие от процедуры.

«Перед тем, как искупаться в проруби важно сделать какие-то физические упражнения, чтобы разогреться и почувствовать бодрость. После купания предпочтительно растереться полотенцем, необходимо согреться и можно выпить горячий чай», — сказал он.

Ранее 17 января рекомендации по купанию в проруби дал Роспотребнадзор. Так, купаться в проруби не рекомендуется беременным женщинам и пожилым людям. В ведомстве отметили, что для мужчин крещенские купания могут стать причиной развития простатита, а у женщин — причиной развития заболеваний мочеполовой системы.