Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя. По их словам, они наиболее заметны в случае употребления спиртных напитков минимум пять дней в неделю.

По словам главного врача клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау (Германия) Ярмилы Мальмейстер, для начала надо отказаться от алкоголя хотя бы на месяц. Как отметила медик, изменения в организме в этом случае происходят уже через неделю, пишет Focus.

В это время у человека, отказавшегося от алкоголя, повышается качество сна и работоспособность, запускается процесс восстановления печени, которая начинает более активно расщеплять накопленные жиры.

Спустя 30 дней после отказа от спиртного у человека понижается артериальное давление, улучшается концентрация внимания и состояние кожи. Сам человек уже может контролировать тягу к спиртному, так как осознает, что алкоголь не нужен для развлечения или отдыха, говорит врач Ричард Пайпер.

Через год воздержания от горячительных напитков ускоряются процессы пищеварения и сжигания жира, уходит лишний вес.

Ранее в декабре главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн напомнил о несовместимости большинства лекарств с алкоголем. По его словам, категорически не рекомендуется после застолья принимать аспирин, так как он снижает свертываемость крови.