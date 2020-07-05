Австралийские стоматологи рассказали, как определить возможное наличие болезней по состоянию языка, пишет Daily Mail.

Врачи заметили, что у курильщиков и любителей спиртного на языке часто появляется белый налет. Такое явление также может быть следствием плохой гигиены полости рта, однако обычно его можно устранить самостоятельно.

Если же налет держится на языке до двух недель, дантисты советуют обратиться к врачу. В таком случае следы могут указывать на поражение грибком или лейкоплакию, когда страдают слизистые оболочки ротовой полости.

Когда язык пациента краснеет и рецепторы на нем становятся ярче, врач может заподозрить аллергическую реакцию или дефицит фолиевой кислоты в организме. При этом может воспалиться горло, но тогда следует обратиться к ЛОРу или терапевту: возможно, это фарингит или скарлатина.

В свою очередь, бугорки на языке иногда возникают от острой пищи, а могут указывать на наличие герпеса.

Дантисты также порекомендовали обращаться к врачам, если язык набухает или отдельные его зоны потеряли чувствительность.