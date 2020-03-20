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Риск заразиться коронавирусом у людей, имеющих прививки от гриппа, ниже, поскольку вакцинация в целом улучшает иммунную защиту, считают опрошенные РИА Новости врачи. По их словам, чтобы повысить иммунитет сейчас и не заболеть, следует правильно питаться, принимать лактобактерии и смазывать нос оливковым маслом.

«Надо делать прививки, особенно тем, кто часто болеет простудно-воспалительными заболеваниями в течение жизни. Вакцинация от гриппа не только способствует защите от вирусов гриппа, но и повышает защиту от любой другой инфекции, в том числе и коронавируса, потому что улучшается естественная иммунная защита человека», — рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Александр Карабиненко.

Он отметил, что люди с хорошим иммунитетом могут не паниковать, у них риск заболеть коронавирусной инфекцией низкий.

Чтобы укрепить иммунитет, по словам специалиста, важно правильно питаться и отказаться от фаст-фуда, а вот начинать закаляться сейчас не следует, это надо было делать летом.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что для укрепления иммунной системы надо принимать лактобактерии или ферменты. Их можно купить в любой аптеке.

Защититься от коронавируса можно и с помощью оксолиновой мази или обычного оливкового масла, если наносить их в нос, они не дадут вирусам и бактериям попасть в организм человека, добавила Лапа.

Эксперты отметили, что паниковать из-за коронавируса не стоит. Впечатлительным людям, которые боятся его, можно исследовать свой иммунитет.

«Есть так называемые иммунный паспорт у иммунологов и, пожалуйста, если они дадут заключение, что иммунитет никакой, то ему надо тогда заняться самоизоляцией», — пояснил Карабиненко.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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