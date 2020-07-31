Многие участники «Дома-2» не делают из своих родов какого-то таинства и секрета. Александра Черно не стала исключением. На протяжении всей беременности она делилась с подписчиками в соцсетях практически каждым моментом своей жизни. А сегодня в сети появилось фото, на котором видна каталка и рука Иосифа, лежащая на руке жены.



В минувший понедельник Саша Черно вместе с мужем приехала в роддом, ведь срок довольно большой, а родов всё нет. Медики осмотрели Сашу и сказали, что пока что родовой деятельности нет, организм не готов, необходимо подождать ещё три дня. Будущих родителей отправили домой с оговоркой, что, если схватки не начнутся в эти три дня, то Саше будут делать кесарево сечение.



Спустя трое суток супруги вернулись в больницу, где врачи назначили кесарево на утро следующего дня. На рассвете Александра ощутила сокращения матки, но по причине того, что шейка так и не раскрылась, девушку отправили на кесарево. В своём микроблоге Саша написала, что они с Иосифом пошли за малышом.