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В Саратовской области медики столкнулись с грубостью россиян, которые должны, но не хотят оставаться на карантине из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Как писал «Рамблер», все россияне, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны сообщать о себе врачам и две недели провести под домашним карантином вне зависимости от самочувствия. Они могут позвонить в поликлинику по месту жительства, рассказать о своей поездке и возможных симптомах.

В Саратове коронавирус подтвердился у местной жительницы, вернувшейся с двумя детьми из Италии. Ее семья находится в стационаре.

Глава пресс-службы саратовского минздрава Александр Колоколов рассказал, что некоторые местные жители отказываются от прохождения диагностики и лечения.

«Заявляют о том, что они не хотят лежать в больнице, у них есть свои дела, свои планы и так далее. Иногда по отношению к врачам применяются грубые, обидные и даже оскорбительные выражения», — заявил он.

По словам Колоколова, некоторые люди требуют от врачей принять «единоличное решение» о выписке.

По статье 236 УК РФ, если человек нарушил санитарно-эпидемиологические правила (в том числе карантин) и его действия привели к массовому заражению людей, его могут отправить в тюрьму на год. Если же его действия повлекли смерть человека, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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