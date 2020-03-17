В Пензе зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила во вторник, 17 марта, пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина.

«Официально. Диагноз «коронавирус» у госпитализированного в Пензе ранее пациента подтвержден. Лечение идет по протоколу, динамика положительная», — приводит ее слова «Интерфакс».

Отмечается также, что за рубеж женщина не выезжала.

Ранее портал Penza News со ссылкой на министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина сообщал, что 13 марта женщина поступила в медучреждение с симптомами COVID-19. При этом, у членов ее семьи результаты были отрицательные.

16 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 заболевших коронавирусной инфекцией. 17 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге госпитализировали восемь человек с заражением коронавирусом.

Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.