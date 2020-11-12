На фоне очевидного роста заболеваемости коронавирусом в России выход на плато по этому показателю откладывается до середины или даже конца зимы, считают врачи и медицинские эксперты.

По мнению специалистов, ситуация с COVID-19 в России остаётся сложной, число заболевших растёт, несмотря на вводимые в разных субъектах ограничительные меры. Острым остаётся и вопрос оказания медицинской помощи людям, страдающим хроническими заболеваниями или нуждающимся в плановом обслуживании, пишут «Известия».

Конечно же, главная задача региональных систем здравоохранения — это борьба с тремя видами дефицита: коек, лабораторий и кадров, — сказал изданию депутат Госдумы от Татарстана, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Из-за этого, по его словам, власти регионов начали отказываться от плановой диспансеризации населения и начали перепрофилирование тех или иных лечебных стационаров под ковидные госпитали. Если это возможно, то людям сегодня отказывают и в плановой госпитализации, а также в проведении операций.

Медицинский директор сервиса «Сбер Здоровье» Владислав Мохамед Али отметил, что по темпам прироста новых заболевших COVID-19 можно сделать вывод о более позднем выходе России на плато по коронавирусу, чем это ожидалось ранее.

Начался холодный период, а также присутствует фактор сезонного роста заболеваемости пневмонией, — добавил он.

По прогнозам специалиста, выход на плато в России может произойти лишь в середине или даже в конце зимы, так как в декабре число заболевших будет расти.

Как сообщал NEWS.ru, в начале ноября профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что Россия в ближайшее время выйдет на плато по количеству заболевших коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали новые сроки выхода РФ на плато по COVID-19. По мнению замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, речь может идти о первой декаде декабря.