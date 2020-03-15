Как сообщил Nation News старший научный сотрудник группы сомнологии НИО АГ, НМИЦ им. В. А. Алмазова Михаил Бочкарев, жители мегаполисов часто сталкиваются с проблемами сна. Он посоветовал ложиться спать в одно и тоже время, в одном месте и одной постели.

На вопрос о пользе сна в общественном транспорте эксперт рассказал, что на влияет множество факторов и как следствие такой сон может негативно влиять на режим человека. Однако есть люди, которым он позволит чувствовать себя лучше. Этот вопрос очень индивидуален, заметил специалист.

По словам руководителя сомнологической лаборатории ФГБУ НМИЦ Алмазова Юрия Свиряева, нарушения сна могут быть связаны с проблемами сердечно-сосудистой системой и дыханием. Причем такие люди опасны и для окружающих. Как пример он привел запрет на работу водителем без разрешения сомнолога в США.

По мнению Свиряева, не имеет значения «жаворонок» человек или «сова». Плохо, если ритм сна и бодрствования сбивается.

«Если вы проснулись и не можете заснуть, то вставайте и занимайтесь какой-то работой до тех пор, пока не захотите спать. Норма засыпания — не больше часа. Если в течение часа вы не уснули — вставайте», — предложил сомнолог.

Дали свои советы для улучшения качества сна и эксперты Роспотребнадзора. Они считают, что перед сном необходимо избегать тяжелой и острой пищи, не пить кофе, и поддерживать в спальне комфортную температуру.

Хронический недосып может нанести непоправимый вред здоровью. Об этом в среду, 19 февраля, рассказал в эфире радио Sputnik заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

13 февраля сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов назвал причины, по которым недосып способствует перееданию и избыточному весу.