Никаких дополнительных ограничений для людей объявление пандемии не несет, об этом заявил в интервью РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

Распространение вируса имеет три стадии. Сначала это вспышка, потом эпидемия и уже эпидемия, распространившаяся на все континенты, называют пандемией, пояснил Чепуров.

По словам специалиста, ВОЗ не обязан вводить какие-либо новые ограничительные меры, все страны могут бороться с распространением вируса по своему усмотрению.

С Чепуровым согласен и врач Тимур Пестерев. «Пандемия означает лишь то, что болезнь присутствует в большем количестве стран, нежели какое-то локальное распространение», — указал он.

В России по словам врача, принимают достаточно мер для предотвращения распространения инфекции.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Теодор Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

В этот же день стало известно, что в России за последние сутки зафиксировали восемь новых случаев коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным ВОЗ на 11 марта, всего в мире подтверждено свыше 118 тыс. случаев заболевания, скончались более 4,2 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах.