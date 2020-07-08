Новые волны коронавируса в последние недели обрушиваются на разные страны Европы и США, забирая новые жизни. Государства, отменившие было карантинные ограничения, вводят их вновь, что вызывает недовольство населения. Или не вводят их, что тоже приводит к недовольству. Тем временем, бывший российский санврач, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко сделал заявление, что на Россию вторая волна SarsCov2 обрушится осенью, однако к тому времени у нас образуется «большая прослойка» населения с иммунитетом, поэтому карантина не потребуется. Насколько обоснованно его заявление.

Многие страны, пережив вспышки коронавируса, начали потихоньку снимать ограничения, однако то тут, то там это начинает выливаться в существенное ухудшение эпидемиологической ситуации. В Израиле дошло до того, что 7 июля главный эпидемиолог страны Сигаль Садецки написала на 9 страницах заявление об отставке, пояснив, что лидеры проигнорировали её предупреждения и открыли страну слишком быстро, вызвав новый всплеск COVID-19. «К сожалению, за последние несколько недель компас, управляющий пандемией, потерял свое направление, — отметила Садецки. — Мы с разочарованием наблюдали, как истекли песочные часы возможностей. На этом основании я пришла к выводу, что в новых условиях, в которых мое профессиональное мнение не принимается — я больше не могу помочь в эффективном противодействии распространению вируса».

Президент Сербии Александар Вучич ввел в Белграде комендантский час из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и запретил собираться более чем впятером, что привело к массовым протестам населения. Непростая ситуация складывается и в США, где корона перекинулась на штаты Калифорния, Гавайи, Айдахо, Миссури, Монтана, Оклахома и Техас. «Ограничения продолжаются, — говорит жительница Калифорнии, врач-рентгенолог Ольга Тунаева. – Например, исторический забег, в котором я ежегодно принимаю участие, перенесенный на 20 сентября с конца мая, отменен совсем с правом переноса на следующий 2021, а может и на 2022 год. Ни о каких массовых мероприятиях речь не идет вообще. Школы открываются, но классы будут располовинены. Все ученики будут носить маски и учиться, видимо, в две смены. Учебный год у нас начинается в середине августа. Заболеваемость резко выросла. Начала она расти в середине мая еще до демонстраций протеста. Людям просто надоело бояться, к тому же захлестнула безработица. В парках и на улицах количество людей в масках резко уменьшилось. Это не нарушение правил. Но мы уже адаптировались. В магазин я хожу по-прежнему как можно реже, моя семья ни с кем не контактирует и не собирается. Муж работает удаленно. Это действительно пандемия, и она бушует, и конца ей не видно».

В Европе многие компании перевели сотрудников в «хоум-офисы» сразу на ближайшие два года.

Тем временем, бывший российский главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что если коронавирус вернется, «мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться». Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев согласен с бывшим российским главным санврачом: «Необходимость и интенсивность противоэпидемических мероприятий зависит от иммунной прослойки. И чем выше прослойка, тем менее интенсивные нужны противоэпидемические мероприятия. Так, при прослойке в 60-70% ограничения практически не нужны. При прослойке в 20-30%, которой мы уже достигли в Москве, потребуются частичные ограничения, в первую очередь ограничение возможности массового скопления людей и масочный режим. Однако в некоторых регионах страны иммунной прослойки нет или она минимальная, там, где было мало случаев заражения. И вот там, возможно, потребуются более строгие противоэпидемические мероприятия. Но в такой строгой самоизоляции, как в апреле, уже не будет необходимости. Тогда это было нужно для того, чтобы развернуть новые койки, отработать методики лечения и наладить производство средств защиты. Поскольку сейчас все эти задачи решены, строгая самоизоляция намного менее актуальна.»