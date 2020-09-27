У этого феномена есть несколько причин — одна из них в том, что у женщин выше продолжительность жизни, а риск рака возрастает с возрастом.

Британские ученые рассказали, что в среднем среди онкобольных больше женщин, чем мужчин. Это связано с несколькими факторами. Один из них в том, что одни из самых распространенных видов рака по статистике являются «женскими» это злокачественные образования груди, шейки матки.

Кроме того, по статистике женщины дольше живут, а риск многих видов рака растет с возрастом. Многолетняя статистика показывает, что большинство случаев рака все же приходится на людей 60-70 лет. Во многих странах средняя продолжительность жизни мужчин как раз примерно такая. То есть, мужчины просто не доживают до возраста максимального риска.

Ученые отметили, что нездоровый образ жизни прямо связан с развитием рака. Особенно, по их данным, увеличивают риск курение и ожирение. В качестве лучших мер профилактики они назвали отказ от вредных привычек, правильное питание, нормальный уровень физической активности и своевременную диагностику и лечение возникающих заболеваний.

По мнению специалистов, в следующие 20 лет количество случаев рака среди женщин будет расти на 3%, а среди мужчин — на 0,5%. Изменить этот прогноз можно только если каждый будет уделять должное внимание своему здоровью, а детей будут приучать к этому с ранних лет.

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