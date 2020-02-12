У жительницы Омска, госпитализированной с подозрением на коронавирус 29 января, этого вируса не обнаружено. Об этом в среду, 12 февраля, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Жительница Омска прошла углубленное обследование. По результатам обследования в федеральных лабораториях Роспотребнадзора у заболевшей возбудитель коронавируса (2019-nCoV) не обнаружен», — рассказал собеседник информагентства.

На текущий момент, по сведениям ведомства, на территории Омской области не зарегистрировано пациентов с коронавирусом.

По данным издания NGS.55, жительница Омска почувствовала себя плохо 29 января и вызвала скорую помощь. В телефонном звонке она сообщила, что недавно вернулась из Китая. Врачи госпитализировали женщину в инфекционное отделение и взяли у нее все необходимые анализы.

Вспышка вирусной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. В Китае предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения, в связи с чем власти страны стали закрывать некоторые города на карантин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Кроме того в организации огласили сроки изготовления вакцины от коронавируса. Предполагается, что на разработку препарата уйдет полтора года.

Глава ВОЗ Адхан Гебрейесус заявил, что текущая ситуация с эпидемией — «лишь верхушка айсберга». Он полагает, что уровень заболеваемости за пределами Китая еще может вырасти.

По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 44,6 тыс. случаев заражения, свыше 1113 человек скончались.